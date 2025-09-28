Icon Menü
Unappetitlich: Notunterkunft Bad Wörishofen für Geflüchtete hat erneut ein Mäuseproblem

Bad Wörishofen

Notunterkunft für Geflüchtete hat erneut ein Mäuseproblem

In dem ehemaligen Möbelhaus und ehemaligem Impfzentrum werden wieder Mäuse gejagt. In dem Gebäude leben auch über 50 Kinder.
Von Markus Heinrich
    •
    •
    •
    Mäuse machen derzeit den Verantwortlichen in der Notunterkunft Bad Wörishofen zu schaffen.
    Mäuse machen derzeit den Verantwortlichen in der Notunterkunft Bad Wörishofen zu schaffen. Foto: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

    Die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen hat erneut ein Mäuseproblem. Das Landratsamt Unterallgäu bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. In der Unterkunft leben auch über 50 Kinder.

