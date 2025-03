Elvis Presleys Erbe: Wie der King auch Wörishofens Tanzmekka veränderte

Er wurde zwar nur 42 Jahre alt, und doch hat er die Musikwelt auch in Deutschland fast auf den Kopf gestellt. Elvis Presley wäre heuer 90 Jahre alt geworden. Grund genug, an ihn zu erinnern, denn seine Musik hat auch in Bad Wörishofen nachhaltige Spuren hinterlassen, ganz besonders im Blütenhof, dem traditionellen Tanzcafé der Stadt. Gert Mueller, dessen langjähriger Besitzer weiß noch genau, wie Elvis Presleys Musik in den 60er-Jahren auch sein Angebot verändert hat, dass sie ebenso aber auch heute noch gefragt ist.

