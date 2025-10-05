Ehrung und Überraschung: Jungpianist erhält Rekord-Preisgeld

Zu gleich mehreren besonderen Zusammentreffen kam es in der Konzertpause am Samstagabend. Es waren emotionale Momente, als der Prix Young Artist of the Year an den erst 16 Jahre alten georgischen Pianisten Tsotne Zedginidze verliehen wurde. Erst gab es langanhaltenden Applaus, als der hochtalentierte Pianist das VIP-Zelt betrat, in dem sich die Sponsoren und Förderer des Festivals der Nationen versammelt hatten. Die Kunstmäzene waren angetan vom grandiosen Spiel des jungen Ausnahmetalents. Wohlwollend, mit einem jugendlich-schüchternen Lächeln nahm der Künstler die Begeisterungsstürme entgegen. Was er im Kursaal geboten hatte, war grandios, tatsächlich preiswürdig. Der junge Pianist, der sich auch als Komponist schon einen Namen gemacht hat, spielte so selbstbewusst, so klar und so aussagekräftig, dass man nur staunen konnte. Noch dazu verlangen die sich aufbäumenden Klanggewalten im Konzert für Klavier und Orchester von Dimitri Schostakowitsch einen auch physischen Kraftaufwand, ganz zu schweigen von den historisch-biografischen Hintergründen, die bei Schostakowitsch immer mitgedacht werden müssen, da der Komponist ständiger Kontrolle, oft auch der bedrohlichen Kritik des Sowjet-Regimes ausgesetzt war und in seiner Kunstfreiheit mindestens eingeschränkt war.

