Endlich wieder Zirkus und Theater in Breitenbrunn!

In Breitenbrunn wird am Wochenende Premiere gefeiert. Wie viel Engagemen htinter dem lustigen Auftritt steckt, erzählt Heidi Büchele im Interview.

Am Samstag feiert der Theaterverein Breitenbrunn Premiere von „Immer dieser Zirkus“. Wie wählen Sie ein solches Stück denn aus?

Heidi Büchele: Früher haben wir alle eine Auswahl an Büchern gelesen, das war aber ziemlich umständlich. Jetzt bin ich allein dafür zuständig: Ich bestelle im Frühjahr einige Stücke, von denen ich mir dann etwas aussuche.

Was sind Ihre Kriterien?

Büchele: Es soll lustig und unterhaltend sein, aber das Wichtigste ist das Rollenprofil. Unsere Schauspieler müssen die Rollen optimal besetzen können, denn es kann nicht jeder alles spielen. Es kam auch schon vor, dass ich 30 Stücke gelesen habe und keines dabei war, das zu uns gepasst hätte.

Wieso wurde es nun „Immer dieser Zirkus“?

Büchele: Das Theaterstück hat eine kommunalpolitische Komponente, was meiner Meinung nach sehr gut in ein Dorftheater passt und gut ankommt. Auch Situationskomik und trockener Humor sind darin. Mit der Zeit bekommt man ein Händchen dafür, was dem Publikum gefallen könnte. Ich finde das große Ganze des Stückes super. Es gibt einen Wahrsager, der den ganzen kommunalpolitischen Umtrieb auf den Kopf stellt. Wenn man einen Zirkus mal anders sehen will: Seid gespannt auf Breitenbrunn!

Müssen Sie die Stücke eigentlich ins Schwäbische übersetzen?

Büchele: Die Theaterbücher sind auf Hochdeutsch oder im Dialekt geschrieben. Wir führen die Stücke in Mundart auf, also müssen wir sie ins Schwäbische übersetzen. Anfangs gibt es deswegen einfach nur Leseproben, sodass man in seinem Text Sicherheit bekommt. Manchmal gibt es aber auch Rollen, die bleiben in Hochdeutsch – was hier auf dem Dorf auch nicht für jeden ganz einfach ist.

Es ist der erste große Auftritt seit Beginn der Pandemie. Wie hat sich der Theaterverein durch die Corona-Zeit gekämpft?

Büchele: Es war schwierig. Zwei Jahre lang war komplett Pause bei uns. Wir haben uns nach Corona schwergetan, das ganze Konstrukt überhaupt wieder in Gang zu bringen. Aber es ist wunderschön, jetzt zu erleben, wie es doch wieder angelaufen ist, auch wenn es anfangs etwas holprig war. Das Interesse an Karten ist so hoch wie noch nie – alle sind einfach wieder hungrig nach gesellschaftlichem Leben.

Und wie ist das innerhalb des Vereins?

Büchele: Bei uns war das zwiegespalten: Zum einen war die Vorfreude riesig und man konnte es gar nicht erwarten, bis es wieder losging. Aber zum anderen musste man sich schon auch wieder dazu aufraffen nach so einer langen Pause. Das Theaterspielen ist nämlich auch ein großer Aufwand.

Inwiefern?

Büchele: Bei uns verteilt sich alles auf drei Monate: Wir fangen Ende August mit den Proben an und im November sind die Aufführungen. Dafür sind die Proben sehr aufwendig. Man trifft sich immer abends und muss die Texte auch noch in seiner Freizeit lernen. Es geht schon viel Zeit dabei drauf.

Sind auch junge Leute aktiv, sodass der Nachwuchs gesichert ist?

Büchele: Insgesamt sind wir 14 Leute, wobei man nicht immer alle auf einmal zur Verfügung hat. Von 30 bis über 60 Jahre alte Schauspieler ist bei uns alles dabei. Bei den ganz Jungen tun wir uns schwer.

Woran kann das liegen?

Büchele: Beim Theater ist es anders als im Mannschaftssport oder in der Musik, denn man hat zwar auch sein Ensemble, aber eine eigene Performance und ist damit schon eher alleine. Das schreckt einige vielleicht ab. Junge Menschen haben oft auch einfach keine Zeit dafür. Sie sind auf Montage, haben Schichtarbeit oder schon ein anderes Hobby. Unser Wunsch wäre, dass sich das Theater immer weiterentwickelt und immer wieder Neue nachkommen.

Wie funktioniert das am besten?

Büchele: Wir gehen persönlich auf Personen zu, bei denen wir denken, dass sie zum Schauspielern geeignet sein könnten. Das wird in Sitzungen bei uns besprochen. Zum Beispiel, dass uns auffällt, wenn Menschen mit Gestik sprechen und nicht immer nur monoton erzählen und dastehen. Für mich ist das im Kopf auch immer präsent, sodass ich mir das bei Menschen gleich denke, ob sie schauspielern könnten.

Welche „Rollen“ gibt es ansonsten noch im Hintergrund?

Büchele: Wir haben zwei Damen, die sich um den Kartenvorverkauf kümmern, zwei für die Maske, und einen Mann, der die Internetseite verwaltet. Für die Bühne haben wir zwei ehrenamtliche Bühnenbildnerinnen. Nicht zu vergessen ist unser Tontechniker, der dafür sorgt, dass mit der Technik alles funktioniert. Wir Schauspieler helfen aber auch, wo wir können: Jeder kümmert sich um Aufgaben wie den Verkauf oder den Stuhlaufbau. Oft sind es unsere Kinder, Partner oder einfach Freiwillige, die sich melden und helfen wollen.

Was gefällt Ihnen persönlich am Theaterspielen am besten?

Büchele: Das Tolle ist, dass man bei lustigen Szenen einfach selbst so lachen muss, weil etwas so komisch ausschaut oder einfach gerade situationsbedingt sehr witzig ist. Bei Proben prustet die ganze Bühne los und man lacht zusammen minutenlang herzhaft – man entwickelt einen super Gemeinschaftssinn. Auch die Bedingungen, die wir in Breitenbrunn im Haus der Vereine haben sind super – was Besseres können wir uns hier gar nicht wünschen.

Ist Anspannung auch ein Thema?

Büchele: Natürlich gibt es auch viel Spannung, dass alles funktioniert. Der Adrenalinkick kurz vor dem Auftritt und dann auf der Bühne ist riesig und auch etwas Tolles. Nach der Vorstellung fällt die ganze Last ab und man ist einfach nur superglücklich, wenn alles geklappt hat. Interview: Lara Klos

„Immer dieser Zirkus“ wird im Haus der Vereine gezeigt am Samstag, 5. November, 14 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung) sowie 19.30 Uhr (Premiere); zudem an den Samstagen, 12., 19., 26. November, jeweils um 19.30 Uhr, den Sonntagen, 13., 20. jeweils um 18 Uhr sowie am Freitag, 25. November, 19.30 Uhr. Karten von Montag bis Mittwoch, 18 bis 20 Uhr unter Telefon 0152/29744410 oder online unter www.theaterverein-breitenbrunn.de