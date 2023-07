vor 18 Min.

Energiewende: Wird Kammlach zur Pioniergemeinde?

Plus Kammlach überlegt, die Energiewende mit einer Wärmeplanung in der Gemeinde voranzubringen. So könnte das aussehen.

Von Sandra Baumberger

Wie könnte die Energiewende in Kammlach aussehen? Mit dieser Frage haben sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt. Konkret ging es darum, ob die Gemeinde schon jetzt eine von zehn Pioniergemeinden werden und eine Wärmeplanung erstellen lassen soll. Sie zeigt, wie die Bürgerinnen und Bürger die Forderung erfüllen könnten, beim Heizen zu mindestens 65 Prozent auf regenerative Energien zu setzen.

Hintergrund ist das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, das noch im Juli verabschiedet werden soll. Es könnte ab 2028 auch Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohner dazu verpflichten, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. In der Gemeinderatssitzung erläuterte die Kommunalkundenbetreuerin von Energie Schwaben, Sylke Schlenker-Wambach, wie eine solche Planung aussehen könnte.

