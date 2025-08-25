Wer spielt wann beim Forest-Metal-Festival?

Das Gelände der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen wird zum Festival-Battle-Ground. 22 Bands aus Chile, Schweden, Großbritannien, Italien und Deutschland spielen vom 28. bis 30. August beim Forest-Metal-Festival. Wer das Festival mit einem Kurzurlaub verbinden möchte, kann bereits ab Dienstag anreisen und campen. Neben der Musik sorgen wechselnde Specials und Events für Abwechslung.

Festival-Feeling in Bad Wörishofen: 22 Bands rocken beim Forest-Metal-Festival

Am Donnerstag, 28. August, eröffnen unter anderem Imperial Age aus Großbritannien mit Symphonic/Power Metal, Folkheim aus Chile mit Ethnic/Folk Black Metal und A Feast For Crows aus Deutschland mit Modern Metal das Festival. Norsemen aus Italien bringen Death Metal auf die Bühne, während Death In Fiction, Fool The Masses und Vybrnt die deutsche Szene mit Melodic Death, Metalcore und Progressive Metal vertreten. Außerdem dürfen alle auf den Secret Gig gespannt sein.

Am Freitag, 29. August, folgen Parasite Inc mit Melodic Death Metal, Alterium mit Powermetal und Call Of Charon mit Deathcore. Obscura Qalma aus Italien liefern Symphonic Blackened Death Metal, während Seelenkraft, Chasing Fear und I Chose Hell die deutsche Szene mit Deutsch Rock Core, Modern Death/Thrash und Metalcore vertreten.

Der Samstag, 30. August, bringt mit Tungsten aus Schweden klassischen Heavy Metal, Victorius aus Deutschland Powermetal und The Prophecy 23 eine ordentliche Portion Fresh Metal. Silence To The Fallen, Sapiency, Angel Tyres, Altered Rebirth und Savage Mountain runden das Line-Up mit Old School Death, Melodic Death, Melodic Dark und Metalcore ab. (zue)