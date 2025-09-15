Neues ausprobieren, Wissen vetiefen, Bildung genießen

Seit Kurzem liegt das neue Programmheft der Volkshochschulen im Landkreis Unterallgäu aus. Unter dem Motto „Bildung genießen“ bietet das Herbst-/Wintersemester neben Bewährtem auch viele Neuerungen, sowohl in den Hauptstandorten Mindelheim und Bad Wörishofen als auch in den Außenstellen.

Im Sprachenbereich gibt es neben den gängigen Fremdsprachen jetzt „Business-Englisch für den Berufsalltag“, einen Französisch-Konversationskurs, Spanisch für den Urlaub sowie Arabisch für Anfänger. Italienisch lässt sich weiterhin gesellig beim Stammtisch oder in Kochkursen mit muttersprachlichen Dozenten vertiefen.

Auch der „Unterallgäuer Kulturpass“ wird bei der VHS wieder angeboten

Ein besonderer Tipp für Zugezogene oder Heimatverbundene ist wieder der Unterallgäuer Kulturpass. Er umfasst den Kompaktkurs „Schwäbisch für Reigschmeckte“, einen Kochkurs, einen Vortrag zur schwäbischen Geschichte sowie einen Kneippkurs mit Wickeln und Güssen. Ein Höhepunkt ist der in Kooperation mit den Mindelheimer Museen geplante Vortrag „Der Bauernkrieg 1525 im Unterallgäu“, der den Blick nicht nur auf Memmingen, sondern auch auf einzelne Orte lenkt.

Literaturfans kommen in der Veranstaltungsreihe des Kirchheimer Leseherbsts mit Lesungen lokaler Autoren sowie der Spiegel-Bestseller-Autorin Stephanie Schuster auf ihre Kosten.

Im Bereich Beruf gibt es wieder Klassiker zur Datenverarbeitung, ergänzt durch Kurse zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Alltag und Berufsleben. Ziel ist es, digitale Teilhabe für alle Generationen zu ermöglichen – auch für Menschen mit technischen Berührungsängsten.

Gesundheitsbewusste finden neben den gängigen Bewegungsangeboten neue Kurse von Kickboxen über Nordic Walking bis Aroha. Vorträge in den Fachbereichen Gesellschaft und Gesundheit thematisieren unter anderem Migräne, Pflegebedürftigkeit und die Wechseljahre. Speziell für Frauen gibt es spezielle Kurse zum Finanzwissen, für Männer einen Kochkurs.

Mit der Volkshochschule einen Blick hinter die Kulissen wagen

Kreative können die kalte Jahreszeit mit Stricken, Nähen, Filzen oder Zeichnen verbringen oder lernen, wie man hübsche Motivkarten herstellt. Außerdem locken Führungen hinter die Kulissen von Brauereien, Kaffeeröstereien, dem Flughafen Memmingen oder sogar der Pathologie in München. Und wer seine Stimme neu entdecken möchte, ist im Crashkurs Stimme richtig.

Das vollständige Angebot findet man auch im Internet unter www.vhs-ua.de. Wer sich unsicher ist, ob ein Kurs passt, kann sich vom VHS-Team in Mindelheim (Telefon: 08261/9124) oder in Bad Wörishofen (Telefon: 08247/9925892) beraten lassen. (mz)