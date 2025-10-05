VHS, Musikschule und Kunstverein sind „Gemeinsam bunt"

Eine besondere Ausstellung mit dem Titel „Gemeinsam bunt“ läuft derzeit im Gebäude der städtischen Musikschule und der Volkshochschule. Zahlreiche Besucher nutzten bei der Eröffnung die Gelegenheit, um die neuen Werke des Kunstvereins Mindelheim zu entdecken und gleichzeitig die Zusammenarbeit der drei Institutionen zu erleben.

Klaus Ruttmann, Vorsitzender des Kunstvereins, zeigte sich sichtlich erfreut über die gelungene Kooperation: „Es ist großartig, dass die Musikschule und die VHS unseren Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben, ihre Werke zu präsentieren.“ Unter den Ausstellern befindet sich auch Michael Bahr, 2. Vorsitzender des Kunstvereins.

Schülerinnen und Schüler der Musikschule umrahmten die Eröffnung

Helga Knoll-Zettl, Leiterin der Musikschule, betrachtet die Ausstellung als eine große Bereicherung für das Schulhaus, das sich Musikschule und VHS teilen: „Ich freue mich auf weitere gemeinsame Projekte“, sagte sie und versprach, auch künftig für die musikalische Umrahmung bei Eröffnungen zu sorgen. Unter der Leitung der Musiklehrer Edith Lehner und Stephan Pregler gaben sechs Musikschüler und -schülerinnen bei der Vernissage einige Musikstücke zum Besten.

Die nächsten Ausstellungen im Schulgebäude sind bereits in Planung

VHS-Geschäftsführerin Melanie Springer-Restle und Buchhalterin Susanne Schäffeler gaben einen Ausblick: „Nach der guten Resonanz zur Vernissage möchten wir diese Art der Zusammenarbeit gern fortsetzen. Die nächsten Ausstellungen sind bereits in Planung.“ Wer die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins Mindelheim besuchen möchte, hat dazu noch bis Ende November Gelegenheit. Geöffnet ist sie während der regulären Öffnungszeiten von VHS und Musikschule. (mz)