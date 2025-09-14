Icon Menü
Entscheidung zum Großprojekt Kneipp-Garten in Bad Wörishofen überraschend vertagt

Bad Wörishofen

Entscheidung zum Großprojekt Kneipp-Garten überraschend vertagt

Der nächste Schritt zum „Kern“-Garten muss warten. Dafür gibt es eine Entscheidung zur Straße zwischen Dorschhausen und Schöneschach.
Von Karin Donath
    • |
    • |
    • |
    So soll der „K.E.R.N.garten“ der Salzgebers in Bad Wörishofen einmal aussehen.
    So soll der „K.E.R.N.garten“ der Salzgebers in Bad Wörishofen einmal aussehen. Foto: Christof Wegner/Petra Walser

    Enttäuschte Gesichter gab es bei den Zuhörern, die extra wegen des angekündigten Aufstellungsbeschlusses für den „Kern-Garten“ zur Sitzung des Bauausschusses gekommen waren. Dabei geht es um den nötigen Bebauungsplan. Nachdem im Ausschuss noch einige Fragen zu klären sind, setzte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) den Tagesordnungspunkt ab. In anderen Fällen gab es aber Entscheidungen, dabei sorgte ein falscher Antrag für eine überraschende Ablehnung.

