Türkheim

13:45 Uhr

Enttäuschung beim Klausentreiben: "Inzwischen sind wir ein Faschingsverein"

Das Klausentreiben in Türkheim zeigte am Abend des 5. Dezember ein trauriges Bild - 15 einsame Klausen versuchten inmitten eines beträchtlichen Aufgebotes an Ordnungskräften ihr Brauchtum zu pflegen.

Von Kathrin Elsner

Am Abend des 5. Dezember zeigte sich auf der Maximilian-Philipp-Straße das traurige Bild einer wohl aussterbenden Tradition. 15 Klausen wurden von zahlreichen Ordnern, Polizei, Ordnungsamt und der die Straße absperrenden Feuerwehr auf Schritt und Tritt beobachtet und versuchten irgendwie noch ein bisschen, ihr Brauchtum zu pflegen. "Für Kinder bis zu fünf Jahren ist es ok so", bemerkte ein Familienvater am Rand treffend.

So reagieren die Besucher auf das Klausentreiben in Türkheim

Aufgeregt lief eine Gruppe Kinder das von der Feuerwehr Türkheim abgesperrte Teilstück der Maximilian-Philipp-Straße entlang. "Die Klausen sind meine Freunde", sagte ein neunjähriges Mädchen, "es ist cool und erstaunlich, was sie für Kostüme anhaben". Die Jungs hatten sich wohlweislich mehrere Schichten Hosen und Jacken angezogen, "damit die Hiebe nicht so weh tun".

