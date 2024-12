Blasmusik und Gesang vom Feinsten beim Jahreskonzert

Auf eine klangvolle und rhythmische Reise durch die Blasmusikwelt nahm die Musikkapelle des Musikvereins Lyra die Gäste beim Jahreskonzert in Eppishausen mit. Ein Blick in den Programm-Flyer gleich zu Beginn des Konzerts verriet, dass sich die Gäste in der Pfarrkirche St. Michael auf ein abwechslungsreiches Konzert mit Filmmusik, bekannten Melodien, Soloauftritten, Gesang sowie konzertanter Musik freuen dürfen. Daher gab es von den Gästen bereits viel Applaus, als die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Dirigent Markus Heinzelmann in die Kirche einmarschierten und das Konzert mit dem gefühlvollen Stück „Faded“ von Alan Walker eröffneten.

