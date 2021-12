Der Rückhalt hat gefehlt: Dorfladen in Eppishausen muss schließen

Plus Der Dorfladen in Eppishausen schließt zum Jahresende. Sandra Golla ist enttäuscht, dass die Einwohner das Angebot nicht stärker genutzt haben. Das Schicksal des kleinen Geschäfts ist im Unterallgäu kein Einzelfall.

Dorfläden bereichern das Landleben und doch gibt es immer weniger von ihnen. Die kleinen Nahversorger haben heute einen schweren Stand. Das haben auch Thomas und Sandra Golla lernen müssen. Im März übernahmen sie den Dorfladen in Eppishausen, steckten viel Zeit, Geld und Herzblut hinein. Doch die Nachfrage war nicht groß genug, der Laden muss schließen. Ein Schicksal, das er mit vielen anderen teilt.