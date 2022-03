Eppishausen

vor 18 Min.

Ein Eppishausener reist für Spenden und Klicks durch den Himalaja

Plus Der Eppishausener Stefan Ziegler wandert mit seinem Kumpel Peter Baumeister durch die Berge Nepals. So möchten die beiden etwas an die Leute dort zurückgeben.

Von Dominik Bunk

Den Kaukasus mit dem Rad durchqueren, mit dem Kanu durch Schweden oder zu Fuß über Pässe des Himalaja? Kein Problem für Stefan Ziegler aus Eppishausen und seinen Kumpel Peter Baumeister. Seit 2014 betreiben die beiden ihr Hobby, das sie an abgelegene Orte rund um die Welt führt. Seit 2020 nehmen sie ihre Touren mit der Kamera auf und veröffentlichen die Videos auf YouTube. Jetzt möchten sie für eine rund 150 Kilometer lange Wanderung nach Nepal zurückkehren. Denn bei ihrer letzten Reise in das asiatische Land sind ihnen einige Probleme aufgefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen