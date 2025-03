Einbrecher tauscht Socken

Einen kuriosen Fall meldet die Polizei aus Eppishausen: Am Wochenende brach eine unbekannte Person in einen Bauwagen am Ortsrand ein und entwendete Lebensmittel, diverse Kleinteile, eine kleine Menge Bargeld und ein Paar Socken, das zum Trocknen aufgehängt war. Dafür ließ der Einbrecher seine eigenen Socken am Tatort zurück. Um den Bauwagen wieder zu verlassen, versuchte er laut Polizei zunächst, die Tür aufzubrechen. Als dies misslang, entwich er durch ein weiteres Fenster. Der Beuteschaden beträgt rund 100 Euro, der Sachschaden 300 Euro. Den Spuren nach dürfte die Person mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein, teilt die Polizei mit. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen hierzu gemacht haben oder denen im Ortsbereich Eppishausen eine verdächtige Person mit Fahrrad aufgefallen ist, sollen sich bei der Polizei in Mindelheim melden, Telefonnummer 08261/76850. (mz)

