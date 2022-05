Mann stellt sein Auto wegen einer Panne ab und findet es nicht wieder

Wo ist der blaue Opel? Die Mindelheimer Polizei bittet in einem kuriosen Fall um Hilfe.

Ein Autofahrer hat sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und angegeben, sein Auto nicht mehr zu finden. Wegen eines platten Reifens hatte er den blauen Opel Mokka mit Krumbacher Kennzeichen in der Nacht auf Dienstag am Straßenrand stehen lassen müssen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe ihn mitgenommen und nach Kirchheim gefahren.

Fest steht nur, dass der Mann im Bereich Kirchheim/Eppishausen/Haselbach unterwegs war

Laut Polizei ist der Mann ortsunkundig und weiß nur noch, dass er im Bereich Eppishausen, Kirchheim oder Haselbach unterwegs war. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 zu melden. (mz)