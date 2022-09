Eppishausen

vor 1 Min.

Kirchtürme sind jetzt außen wieder weiß, innen wieder stabil

Plus Die beiden Kirchtürme in Eppishausen wurden aufwendig saniert. Während der Arbeiten gab es aber Überraschungen.

Von Karl Kleiber Artikel anhören Shape

Die Renovierungsarbeiten hauptsächlich am Dachstuhl sowie am sogenannten Dolderturm am Hauptzugang zur Pfarrkirche in Eppishausen wurden mit einer feierlichen Messe beschlossen. „Was lange währt, wird endlich gut“, so begann Kirchenpfleger Günther Heinrich seine Rede zum Abschluss der Renovierung. „2017 begann die Kirchenverwaltung mit der Planung, den Kirchturm zu streichen. Nach 35 Jahren war es Zeit, dem altersgrauen Gemäuer wieder sein früheres weißes Kleid zu geben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .