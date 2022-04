Polizei findet Aufzuchtanlage und zwei mannshohe Cannabis-Pflanzen

Die Polizei war bei einer Durchsuchungsaktion in Eppishausen erfolgreich: Sie entdeckte dort eine Aufzuchtanlage und zwei große Cannabis-Pflanzen.

Am Mittwoch haben Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim einen Durchsuchungsbeschluss eines Amtsgerichtes in Eppishausen vollzogen. In den Räumen des Beschuldigten in Eppishausen wurden sie fündig.

Die Polizei entdeckte laut ihrem Bericht neben einer Aufzuchtanlage auch zwei mannshohe Cannabis-Pflanzen und stellte diese sicher.

Wegen der Drogen muss der Mann nun mit einer Anzeige rechnen

Das Gewicht der für den Drogenkonsum relevanten Pflanzenteile ergab eine Menge von rund 330 Gramm Marihuana, heißt es im Polizeibericht. Den Beschuldigten erwartet eine Anzeige wegen illegalen Anbaus sowie des unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln.