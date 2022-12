Rock und Besinnliches beim Jahreskonzert der Lyra Eppishausen

Plus Bei seinem Jahreskonzert in der Pfarrkirche zeigt der Musikverein Eppishausen, wie vielfältig er ist. Auch die Jüngsten durften ihr Können beweisen.

Kirche und Musik, das passt immer zusammen. Bei vielen Gottesdiensten im Laufe eines Jahres, wie hier in der Pfarrkirche St. Michael in Eppishausen, ist es die Orgel, die den Ton angibt. Beim Jahreskonzert des Musikvereins Lyra Eppishausen vollendeten die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Markus Heinzelmann das musikalische Jahr.