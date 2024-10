Sattelzug beschädigt Mauer und fährt weiter

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Eppishausen. Laut Polizeibericht geriet ein Sattelzugfahrer am Freitagmittag beim Rangieren gegen eine gemauerte Grundstückseinfassung und beschädigte sie auf einer Länge von etwa drei Metern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, so habe die Polizei den Lkw-Fahrer über dessen Spedition ermitteln können, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden an der Mauer wird auf 1000 Euro geschätzt, am Sattelauflieger konnte kein Schaden festgestellt werden. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wird der Staatsanwaltschaft Memmingen vorgelegt. (mz)

