"Sextortion": Erpressung mit Nacktvideo in Eppishausen

Plus Menschen werden mit freizügigen Bildern im Internet unter Druck gesetzt. Wie die Masche abläuft.

Das falsche Spiel mit Liebe und Sex im virtuellen Raum boomt. Die Zahl der Fälle, die bei der Polizei angezeigt werden, steigt. Längst gibt es in Ermittlerkreisen einen Namen für diese Form der sexuellen Nötigung oder Erpressung: Sexpressung oder aber Sextortion – ein Begriff, der sich aus Sex und dem englischen Wort extortion (Erpressung) zusammensetzt. Die Masche ähnelt sich jedesmal: Das Opfer wird mit der Ankündigung unter Druck gesetzt, anzügliche Bilder von ihm im Internet zu verbreiten.