Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwei leicht verletzte Personen und zwei demolierte Autos - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen zwischen Eppishausen und Haselbach ereignet hat. Laut Polizei war ein Autofahrer, der aus Richtung Aspach kam, zu ungeduldig und wollte die Ortsverbindungsstraße geradeaus in Richtung Weiler überqueren. Dabei nahm er einem Pkw-Fahrer die Vorfahrt, der von Eppishausen in Richtung Haselbach fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehren Eppishausen und Haselbach übernahmen die Verkehrsregelung. (mz)

