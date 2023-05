Eppishausen-Weiler

12:00 Uhr

Photovoltaik – heute normal, vor 25 Jahren nur etwas für schräge Typen

Plus Ökohaus war eine der ersten Firmen unserer Region, die PV-Anlagen verkauft hat. Damals wurde man noch schief angeschaut und auch die Technik war eine andere.

Gerhard Steber erinnert sich noch gut daran, als er 1996 als Privatmann seine erste Photovoltaik-Anlage installiert hat. Zum Termin für den Stromanschluss kamen gleich drei Fachleute der Lechwerke in den 60-Einwohner-Ort Weiler bei Eppishausen: "Die Ingenieure wollten sich den Typen anschauen, der so etwas Wahnsinniges betreiben will", erinnert sich der 65-Jährige heute und lacht. "Sie haben mich nicht wirklich ernst genommen." Eine PV-Anlage ist heutzutage bei vielen Häusern selbstverständlich, doch damals galt sie als sehr ungewöhnlich.

Kein Wunder: Schließlich war Photovoltaik zu dieser Zeit auch noch "schweineteuer", wie Steber berichtet, und zudem, verglichen mit der heutigen Technik, deutlich weniger effektiv. Für eine Anlage mit einer Leistung von 2 kWp benötigt man heute vier Module - damals waren es zehnmal so viele und es dauerte eine Woche, bis sie installiert waren.

