Eppishausener ist im Landesvorstand der Jungen Freien Wähler

Die Jungen Freien Wähler Bayern haben kürzlich ihren Landesvorstand neu gewählt. Darin ist auch ein Unterallgäuer vertreten: Daniel Mussack aus Eppishausen (Zweiter von links) ist Referent für Medien und Presse. „Unser Ziel ist es, gemäß unserem Motto ‚Gemeinsam für Bayern‘ die Kommunalpolitik in unseren Heimatregionen zu stärken und durch unsere Vernetzung auf Landesebene lokale Interessen und insbesondere auch die Interessen der jungen Generation in die überregionalen Parlamente zu tragenj“, so der 25-Jährige.

Foto: Magdalena Ilg