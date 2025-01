Von kriminellen „Stammkunden“ und einem Angriff mit der Klobrille

Nach 44 Jahren als Polizist ist Winfried Kohler nichts Menschliches mehr fremd: Rund 22 Jahre war er im Streifendienst und noch einmal genauso lange als Jugendbeamter der Polizeiinspektion Mindelheim immer dann im Einsatz, wenn sich Kinder und Jugendliche strafbar gemacht haben. In Kürze verabschiedet sich der 61-Jährige in den Ruhestand und übergibt sein Amt an seine langjährige Mindelheimer Kollegin Stephanie Reinike. Die 38-jährige Polizeihauptmeisterin freut sich auf die neue Aufgabe, die so neu schon gar nicht mehr ist: Schon vergangenes Jahr haben etliche Jugendliche sie bei Präventionsvorträgen in den Schulen kennengelernt. Vor der Amtsübergabe blickt Kohler auf einige Fälle zurück, die er nicht vergessen wird.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsübergabe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis