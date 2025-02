Hier scheint sich der Winter als Bildhauer versucht zu haben. Götz Hehr hat bei einem Spaziergang diese „Schneelocken“ an einem Stadeldach bei Erisried entdeckt. An den Enden befinden sich kleine Eiszapfen, die so aussehen, als würden sie nach oben wachsen. „Vielleicht kann ja ein Leser dieses Naturphänomen erklären“, schreibt Hehr zu seinem Foto.

