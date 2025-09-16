Fahne der Erisrieder Schützen neu geweiht

Der Schützenverein „Hochfürst“ wurde 75 Jahre alt. Höhepunkt des dreitägigen Festprogramms war die Segnung der aufwendig restaurierten Vereinsfahne. Zu lesen ist darauf: „Scharfes Auge, sichere Hand und ein Herz fürs Heimatland“. Böllerschüsse statt Glockengeläut kündigten in der Festhalle die Ankunft des Kirchenzuges an. Am Ende der Messe segnete Pater Julius die Fahne und unterstrich „Gottes Ziel ist es, in unserer Mitte zu wohnen“ und scherzhaft fügte er hinzu: „Sollte Gott noch nicht Mitglied des Schützenvereins sein, würde ich ihn gerne zum Ehrenmitglied ernennen“. Schützenmeister Reinhard Huber unternahm einen kurzen Ausflug in die Vereinsgeschichte und betonte, „die Pflege und der Erhalt der 1956 angeschafften Fahne ist für uns eine wertvolle Tradition“. Auch Landrat Alex Eder und Stettens Bürgermeister Ewald Fischer gratulierten dem Schützenverein zum Geburtstag.

Ulf Lippmann

87778 Stetten

Schützenverein