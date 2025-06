Zwei schwere Motorradunfälle: Hubschrauber im Einsatz

Innerhalb kurzer Zeit haben sich am Donnerstagnachmittag im Unterallgäu zwei schwere Motorradunfälle ereignet. Zunächst hatte es auf der MN4 zwischen Erisried und Saulengrain gekracht, rund eineinhalb Stunden später dann zwischen Unter- und Oberegg.

Rollerfahrer wendet und stößt mit Motorradfahrer zusammen

Wie die Polizei mitteilt, wollte zwischen Saulengrain und Erisried ein 67-jähriger Motorradfahrer mit Beifahrerin eine sechsköpfige Rollergruppe überholen. Während des Überholmanövers bog jedoch der erste Rollerfahrer in der Gruppe nach links ab, um zu wenden. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 56-jährigen Rollerfahrer auf. In der Folge stürzten beide. Die 65-jährige Beifahrerin des Motorradfahrers erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Hubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht wurde. Auch der Motorrad- und der Rollerfahrer wurde schwer verletzt.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beide Krafträder waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Erisried sperrte die Straße während der Unfallaufnahme komplett, um eine sichere und zügige Bearbeitung des Vorfalls zu gewährleisten.

Motorradfahrer kracht frontal in entgegenkommendes Auto

Nur gut eine Stunde später ereignete sich dann zwischen Unter- und Oberegg ein weiterer schwerer Motorradunfall: Laut Polizei wollte dort ein Motorradfahrer ein Auto überholen, hatte dabei aber einen entgegenkommenden Wagen übersehen und stieß frontal mit diesem zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass sowohl der Auto- als auch der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Pkw-Fahrer wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, während der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Unteregg sperrte die Straße während der Unfallaufnahme. (mz)