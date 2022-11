Erkheim

26.11.2022

2,5 Millionen Euro Schaden nach Großbrand bei Erkheim

Der landwirtschaftliche Gebäude-Komplex in Dankelsried bei Erkheim wurde bei dem Brand in der Nacht zum Samstag (27.11.) vollkommen zerstört. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auch die Feuerwehr Mindelheim war an dem nächtlichen Großeinsatz am Samstag in Dankelsried bei Erkheim dabei. Am Sonntag bietet sich dort ein Bild der Zerstörung.

Großbrand im Unterallgäu in der Nacht von Freitag auf Samstag: Im Erkheimer Ortsteil Dankelsried hat eine Lagerhalle eines Bauernhofs Feuer gefangen. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz - rund 100 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Bei dem Einsatz haben sich allerdings zwei Feuerwehr-Leute leicht verletzt. Auch zwei weitere Personen verletzten sich bei der Evakuierung der Tiere aus einem angrenzenden Stall leicht. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Brand in Erkheim: 2,5 Millionen Euro Schaden Die landwirtschaftliche Lagerhalle in Dankelsried brannte fast vollständig nieder. Zu dem Gebäudekomplex gehörte auch ein Stall mit Rindern, so die Polizei. Der Feuer-Schaden ist immens, die Ermittler schätzen ihn bislang auf zweieinhalb Millionen Euro. Der Notruf ging bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr ein. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil von Erkheim im Unterallgäu hatte aus noch unbekannten Gründen eine Lagerhalle mit angrenzendem Stall Feuer gefangen. Ein Großeinsatz für die Feuerwehren wurde ausgelöst. Im Einsatz waren rund 100 Retter der Feuerwehr Erkheim

vier Rettungswagen

in Notarzt-Einsatzfahrzeug und Einsatzleiter des Rettungsdienstes

eine Drohneneinheit des Technischen Hilfswerks (THW)

eine Mitarbeiterin des Kriseninterventionsdienstes

Die Mitarbeiterin des Kriseninterventionsdienstes (KID) übernahm die Betreuung der vom Brand betroffenen Bewohner. Den Feuerwehrlern gelang es schließlich, den Großbrand zu löschen. Tiere kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Erkheim-Dankelsried Mehr als 100 Feuerwehrleute löschen brennende Lagerhalle

Kripo Memmingen übernimmt Ermittlungen nach Großbrand in Dankelsried Die ersten Ermittlungen vor Ort in Dankelsried haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Mindelheim und Memmingen sowie der Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen zum Großbrand in Dankelsried/Erkheim übernimmt nun das Fachkommissariat der Kripo Memmingen.

