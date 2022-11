Mehr als 100 Feuerwehrleute löschen brennende Lagerhalle

Der landwirtschaftliche Gebäudekomplex fing in der Nacht zum Samstag Feuer - mit noch unbekannter Ursache. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren im Einsatz.

In einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Erkheim-Dankelsried (Kreis Unterallgäu) ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, brach das Feuer gegen 2 Uhr in der Nacht aus.

Das Anwesen brannte bis auf die Grundmauern ab. Zu dem Gebäudekomplex gehörte auch ein angrenzender Stall mit untergebrachten Rindern, heißt es von der Polizei.

Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Erkheim, Benningen, Sontheim, Schlegelsberg, Daxberg, Arlesried, Günz a.d. Günz, Oberrieden, Mindelheim, Memmingen und Ottobeuren waren in der Nacht im Einsatz.

Neben der Feuerwehr waren das THW, der Notarzt und eine Vertreterin des Kriseninterventionsteams zur Betreuung der Bewohner des Anwesens vor Ort.

Beim Feuer in Dankelsried entsteht hoher Sachschaden

Das rasche Einschreiten der Feuerwehr verhinderte nach Einschätzung der Polizei ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Bei der Evakuierung der Tiere verletzten sich zwei Personen leicht und wurden mit Rachvergiftungen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht ermittelt.

Im September stand schon einmal eine landwirtschaftliche Lagerhalle im Landkreis Unterallgäu im Vollbrand. Damals musste die Halle mithilfe von zwei Baggern abgerissen werden, um das Feuer zu löschen. (AZ)