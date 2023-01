Der Stern von Bethlehem weist den Weg durch Erkheim

Auf dem Erkheimer Krippenweg gibt es noch bis zum 15. Januar die unterschiedlichsten Darstellungen der Weihnachtsgeschichte zu entdecken.

Der Stern von Bethlehem weist in Erkheim den Weg: Zwischen zwei grauen Garagen steht ein selbst gebauter Schaukasten. Durch die Scheibe sieht man Figuren, die aus unterschiedlichen Kieselsteinen zu Gestalten aufeinander geklebt wurden. Die ungewöhnliche Darbietung der Weihnachtsgeschichte ist eine von 120 Dioramen und Objekten, die im gesamten Markt Erkheim verteilt sind und noch bis zum 15. Januar zu sehen sind. Alle Krippen befinden sich an öffentlich zugänglichen Standorten, zentral am Ort und in den Wohngebieten. Darunter sind auch Schaufenster von Geschäften, das Rathaus und die örtlichen Kirchen.

Zurück zu der Steinkrippe. Die Figuren unterscheiden sich in ihrer Größe, der Anordnung und in den natürlich gegebenen Farben des Naturmaterials. Glatt geschliffene Steine stehen hochkant als Köpfe angeordnet. Die Körper wirken wuchtig, doch in der Haltung passend, wie sie Maria, Josef, das Jesuskind in der Krippe, Ochs und Esel, die Hirten mit den Schafen darstellen – nicht zu vergessen die Besucher aus dem Morgenland und der Verkündigungsengel, der oberhalb der Szene platziert wurde, sogar mit einem steinernen Heiligenschein. Obwohl den Steinskulpturen jeglicher Gesichtsausdruck fehlt, stimmt das Gesamtbild der biblischen Darstellung.

Auch lebensgroße Darstellungen des Weihnachtsgeschehens sind auf dem Erkheimer Krippenweg zu entdecken. Foto: Dunja Schütterle

Viele Erkheimer hatten ihre persönliche Krippe am Weihnachtsabend nicht unter dem Christbaum stehen. Stattdessen wurden mit ihnen schon ab Mitte Dezember Fenster dekoriert und mit den hauseigenen Figuren Szenen erschaffen, die in den Abendstunden stimmungsvoll beleuchtet sind. Seither dürfen Interessierte auf dem Krippenweg ganz offiziell fensterln, um die Figuren und verschiedenen Krippenszenerien aus verschiedenen Materialien in Augenschein zu nehmen.

Statt unter dem Weihnachtsbaum stehen in Erkheim diesmal viele Krippen in den Fenstern der Wohnhäuser

Auf den Weg machen sich auch Bärbel Jöchle aus Erkheim und ihre langjährige Schulfreundin Maria Brassat, die in Sontheim wohnt. „Wir machen unseren Spaziergang auf dem Krippenweg“, sagt Bärbel Jöchle. Gemeinsam widmen sie sich an ihrer ersten Station der detailreich-gestalteten Kirchenkrippe. Ein Schild verweist auf die Hintergründe der Erbauer: Die Krippe stammt von den Krippenfreunden Erkheim-Günztal.

Der gemeinnützige Verein ist es auch, der den Krippenweg zum dritten Mal organisiert hat. Die Leidenschaft für die religiöse Tradition des Krippenbauens geht beim Verein weit über die Weihnachtszeit hinaus. „Die Krippe, die man eigenhändig baut, ist immer die Schönste“, meinen die Westerheimer Heidi und Arthur Torresin, die ebenfalls gerade in Erkheim unterwegs sind. Die Kirchenkrippe in Mariä Himmelfahrt war das erste große Projekt von den damals sechs Personen mit ihren Ehepartnern, die 2008 den Krippen-Verein ins Leben gerufen haben, der heute rund 100 Mitglieder hat. Das jüngste ist fünf Jahre alt, das älteste 84 Jahre.

Ganz aus Steinen gebaut ist diese Krippe, die in einem Schaukasten zwischen zwei Garagen steht. Foto: Dunja Schütterle

Wie lange es schon Krippendarstellungen gibt, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass es der Heilige Franz von Assisi war, der die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel zum ersten Mal mit Figuren nachgestellt hat. Dabei muss es nicht immer ganz genau so sein, wie es im Lukas-Evangelium steht. Ein Spielraum bleibt, auch auf dem Krippenweg, den Andrea und Erwin Wiblishauser aus Holzgünz mit ihrem Fahrrad abfahren. „Daheim steht bei uns noch die Ostheimer Krippe, mit der unsere Kinder immer gespielt haben“, sagen sie und wenden ihre Blicke zum Fenster, in dem eine Holzwäscheklammer-Krippe ausgestellt ist. Im Schaufenster der Schreinerei gegenüber wartet schon die nächste Krippe. Diese bebilderte Weihnachtsgeschichte diente in den 1950er-/60er-Jahren als Anschauungsobjekt für Schüler. Genutzt wurde sie in der Dorfschule Erkheim-Daxberg, wie auf dem danebenstehenden Schild geschrieben steht. Solche unterschiedlichen Größen und Darstellungen der Geburt Jesu machen den Erkheimer Krippenweg zu einer besonderen Ausstellung. Sehenswert sind alle Präsentationen, die mit viel Liebe zum Detail arrangiert wurden.

Zum Schmunzeln ist die Zeitungskrippe im Rathausfenster, die mit passend ausgeschnittenen Schlagzeilen für die etwas andere Weihnachtsgeschichte sorgt. Nicht zu übersehen ist der sechs mal drei Meter große Schwibbogen auf dem Krone-Hof. Hier finden an ausgewählten Tagen musikalische Veranstaltungen statt.