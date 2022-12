Krippenweg in Erkheim: 67 Standorte, 120 Darstellungen

Bis Mitte Januar können in Erkheim die kunstvoll gestalteten Krippen besichtigt werden. Alle Ausstellungsorte sind zu jeder Zeit zugänglich.

In Erkheim kann ab sofort wieder der Krippenweg bestaunt werden. An 67 Standorten gibt es 120 Darstellungen. Zu sehen ist er bis Sonntag, 15. Januar. In den Darstellungen wird die Geburt Christi in vielfältiger Art, Form und Größe gezeigt. „Viele Krippen beeindrucken mit selbst gebauten Ställen und Landschaften sowie teils selbst geschnitzten Figuren“, teilt der Verein Krippenfreunde Erkheim-Günztal mit.

75 Teilnehmer, vorwiegend aus Erkheim und der näheren Umgebung, stellen ihre Krippen aus. „Ich bin ganz begeistert von der großen Bereitschaft der Bevölkerung, aktiv mitzumachen“, sagt der Vereinsvorsitzende Walter Eberhard. Auch haben sich heuer sechs Künstler bereit erklärt, ihre eigens für den Krippenweg hergestellten Bilder für einen guten Zweck zu verkaufen. Der Krippenweg kann individuell erkundet werden. Die Krippenfenster befinden sich an öffentlich zugänglichen Standorten wie Schaufenstern von Geschäften, in den Kirchen und an vielen privaten Häusern. Alle Fenster und Darstellungen sind von außen zugänglich und können jederzeit besichtigt werden. Besonders reizvoll ist der Besuch des bis 22 Uhr beleuchteten Krippenwegs nach Einbruch der Dunkelheit, so Eberhard.

Höhepunkt des Erkheimer Krippenwegs 2022 ist ein überdimensionaler Schwibbogen

Übersichtspläne mit allen Standorten und einer kurzen Beschreibung der Krippen liegen in vielen Geschäften aus und können von der Internetseite www.krippenfreunde-erkheim-guenztal.de heruntergeladen werden. Außerdem weisen gelbe Sterne am Straßenrand den Weg. Nach dem Rundgang empfehle sich eine kurze Einkehr auf dem Krone-Areal, auf dem es an bestimmten Tagen auch musikalische Darbietungen gibt.

Damit alles reibungslos klappt, haben die Verantwortlichen bereits im Frühjahr mit den Vorbereitungen begonnen. War es 2019 die Floßkrippe, ist der Höhepunkt des diesjährigen Weges ein überdimensional großer Schwibbogen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher aus Nah und Fern“, sagt Walter Eberhard. Im Jahr 2019 waren rund 9000 Besucher wegen des Krippenweges nach Erkheim gekommen. „Viele sind auch mehrmals gekommen, darunter ganz viele Familien mit kleinen Kindern.“