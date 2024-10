Mit Präzision in die ganze Welt: Bernhard Zirnbauers Trompeten

Manchmal liegt der Unterschied im Tausendstel. Konzentriert schaut Bernhard Zirnbauer auf den Bildschirm an seiner Drehmaschine. Über ein Videomikroskop sieht er darauf die Vergrößerung eines etwa 2 Zentimeter großen Lagerdeckels. Auf ihm wird später das Ventil einer Konzerttrompete laufen. Behutsam bringt Zirnbauer den Drehmeißel in Kontakt mit dem Deckel und dreht den Wert ab, der den Spielraum des Ventils auf drei My begrenzt. Drei My, das sind 0,003 Millimeter. Das ist der Präzisionsanspruch Zirnbauers „und der macht den Unterschied.“

Josephine von der Haar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trompete Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Präzision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis