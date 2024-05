Erkheim

vor 17 Min.

So könnte es mit dem gestrandeten Boot bei Erkheim weitergehen

Scherzkekse haben das Segelboot, das an der Autobahnauffahrt bei Erkheim gestrandet ist, in der Freinacht in "Black Pearl" umbenannt. Die Geschichte darum wird immer kurioser.

Von Sandra Baumberger

Wenn der Bürgermeister eines Ortes, an dem ziemlich überraschend ein Segelboot strandet, ausgerechnet Seeberger heißt, ist das eigentlich schon kurios genug. Doch es kommt noch viel besser.

Besagter Christian Seeberger ist nämlich nicht nur der Bürgermeister von Erkheim, sondern auch Wirt und Vermieter von Ferienwohnungen. In seiner Funktion als Letzterer hatte er am Gründonnerstag seiner Frau den Plan unterbreitet, die Ferienwohnungen – passend zu seinem Nachnamen – um ein "Bootel" zu erweitern: Ausrangierte, aber immer noch schöne Boote, könnten zur ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeit werden, so Seebergers Plan. Bei seiner Frau stieß das Ansinnen indes auf wenig Gegenliebe. Was deshalb im Hause Seeberger los war, als der werte Gatte nur einen Tag später am Karfreitag verkündete, dass das erste Boot bereits geliefert wurde und nun an der Auffahrt der A96 liege, möge sich jeder selbst ausmalen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

