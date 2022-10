Unfall auf Autobahn: Auto wird in die Luft geschleudert

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Montag auf der Autobahn A96 kurz vor Erkheim gegen den Fahrbahnteiler geprallt. Der Fahrer hatte dabei Glück im Unglück.

Ein Unfall hat sich am späten Montagabend auf der Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau kurz vor der Anschlussstelle Erkheim ereignet: Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-jähriger Autofahrer aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Betongleitwand geprallt, die die beiden Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in die Luft katapultiert und kam erst nach etwa 20 Metern wieder auf der Fahrbahn auf. Das Auto schleuderte weiter und kollidierte dabei noch leicht mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen, ehe er schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 24-jährige Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Memmingen gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.300 Euro. Die Feuerwehr Mindelheim unterstützte bei der Verkehrslenkung und technischen Hilfeleistung. Warum der Unfallverursacher die Kontrolle über seinen Pkw verlor, muss noch ermittelt werden. (mz)