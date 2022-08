Unterallgäuer gehört zu Europas besten Zimmerern

Benedikt Pfister von Baufritz hat bei der EM mit dem deutschen Nationalteam den Titel geholt und in der Einzelwertung Platz drei geschafft. Die Aufgabenstellung hatte es in sich.

Alle zwei Jahre treffen sich Zimmerer aus ganz Europa, um das beste europäische Team und den besten Zimmerer zu ermitteln. Bei dem dreitägigen Wettbewerb bauen junge Zimmerergesellen und -gesellinnen anspruchsvolle Dachstuhlmodelle und demonstrieren so den professionellen Umgang mit dem Baustoff Holz.

Die Modelle werden von einer Fachjury bewertet. Benedikt Pfister von der Firma Baufritz aus Erkheim war diesmal bei der EM am Start. Er trat mit zwei Mitstreitern im Rahmen der Fachmesse Dach+Holz in Köln für Team Deutschland an. Mit Erfolg: Der 22-Jährige aus Wolfertschwenden holte mit der Mannschaft den Sieg, in der Einzelwertung belegte er Platz drei.

Dabei durfte er sich mit 16 weiteren Teilnehmern aus sieben unterschiedlichen Ländern messen. Innerhalb von 23 Stunden musste eine vorgegebene Dachstuhlkonstruktion angefertigt werden. „Wir haben einen Plan mit dem Grundriss samt 3D-Modell und den Daten mit der Dachneigung erhalten“, erzählt Pfister. Seine Aufgabe bestand unter anderem darin, die Abschnittswinkel und wahren Längen zu ermitteln. Insgesamt seien es rund 30 verschiedene Hölzer gewesen, die zurechtgesägt und zusammengefügt werden mussten.

Dieses Dachstuhlmodell, das aus rund 30 Hölzern besteht, musste Benedikt Pfister bei der Europameisterschaft der Zimmerer in Köln innerhalb von 23 Stunden millimetergenau zusammenbauen. Foto: Benedikt Pfister

„Bei der Meisterprüfung zu meiner Zeit waren es gerade einmal fünf Hölzer“, beschreibt Pfisters ehemaliger Ausbilder Hermann Schädle die hohen Anforderungen an die Teilnehmer bei der EM. „Es war eine Herausforderung, bei der sich selbst ein Computerprogramm schwertun würde“, erklärt er. „Ich bräuchte dafür wahrscheinlich vier Wochen und Benedikt macht das in drei Tagen. Das ist etwa das Zweifache über dem Meisterniveau.“

Bei der Europameisterschaft gab es 100 Punkte zu erreichen

Insgesamt gab es maximal 100 Punkte. Dabei habe die Jury etwa auf Maßgenauigkeit geachtet, ob die Fugen passen und die Verbindungen zwischen den Hölzern richtig sind, sagt Pfister, der auf 82 Punkte kam. „Einen Fehler bei den Maßen habe ich vermutlich gehabt. Sonst waren es eher Kleinigkeiten.“

Bei dem Wettbewerb war der 22-Jährige, der seit 2016 bei Baufritz arbeitet und derzeit die Techniker- und Meisterschule in München besucht, voll fokussiert. „Es war wie in einem Film. Ich habe nicht viel um mich herum wahrgenommen, wenn ich gearbeitet habe. Erst nach dem Wettbewerb habe ich mal durch die ganze Halle geschaut und gesehen, wo ich eigentlich bin.“ Fünf Minuten vor Ablauf der regulären Zeit sei er mit seiner Aufgabe fertig geworden. Doch Stress habe er dabei eigentlich nicht empfunden. „Ich konnte nach dem jeweiligen Wettbewerbstag gut abschalten.“ Diese ruhige Herangehensweise, das räumliche Vorstellungsvermögen und die Auffassungsgabe seines Schützlings beeindrucken Hermann Schädle. „Er schaut sich was an und macht es einfach, ohne gleich einen Puls von 180 zu haben.“

So kam der Unterallgäuer von der Firma Baufritz in das Nationalteam

Doch wie kam es eigentlich zur Nominierung für das Nationalteam? Pfister hatte sich quasi hochgearbeitet. Zunächst hatte er sich mit seiner Gesellenprüfung für den schwabenweiten Kammerwettbewerb qualifiziert, den er auch prompt gewann. Auch bei der „Bayerischen“ belegte er Platz eins. Bei der Deutschen Meisterschaft, die er am Ende auf Platz zwei abschloss, wurde schließlich die Teamleitung der Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam. Er wurde gefragt, ob er Lust hätte, bei der EM mitzumachen. „Weil mir die Wettbewerbe Spaß gemacht haben, hab ich mir gedacht, ich schau mir das mal an.“

Was folgte, war ein monatelanges Training. Mit seinen beiden Mitstreitern traf sich Pfister alle sechs Wochen abwechselnd in Kassel und Biberach. Dabei wurden unter Anleitung eines Trainers Modelle nachgebaut, die bei den vorherigen Europameisterschaften relevant waren.

Räumliches Vorstellungsvermögen ist für einen Zimmerer immens wichtig

Wichtig ist laut Pfister das räumliche Vorstellungsvermögen, das für die komplexen Dachstuhlmodelle notwendig ist. „Viele Hölzer überschneiden sich in schiefe Winkel.“ Alles müsse per Hand ausgesägt werden – ohne die Hilfe von Maschinen. Auch an den Wochenenden hat Pfister bei sich zu Hause regelmäßig geübt.

Doch woher kommt sein handwerkliches Geschick? Pfister beschreibt es so: „Mein Vater hat eine Landwirtschaft und da gibt es auch eine Werkstatt, in der ich immer rumgewurschtelt habe.“ Auch habe er seinem Vater immer mal wieder über die Schultern geschaut, wenn er mal ein Dach repariert hat.

Die EM in Köln war mutmaßlich der letzte Wettbewerb dieser Art für Pfister, da die Teilnehmer nicht älter als 23 Jahre sein dürfen. Wobei noch eine winzige Chance besteht. Für die WM in Basel im Oktober wäre er der Nachrücker für seinen Teamkollegen, der bei der EM den zweiten Platz belegt hatte. „Das würde mich schon reizen, auch wenn damit nochmal ein gutes Stück Arbeit verbunden wäre“, erklärt Pfister.