Wörishofen statt Wacken! Metal-Festival im Unterallgäu

Wer an Bad Wörishofen denkt, hat Pfarrer Kneipp mit seiner Heilmethode im Kopf oder Kurkonzerte und den Kurpark. Wer an Schweden denkt, assoziiert damit vielleicht Pippi Langstrumpf oder Abba. Doch wer beim Forest-Metal-Festival dabei war, hat eine ganz neue Seite kennengelernt: auf dem Gelände des Reitvereins gab es harte Gitarrenklänge und viel Energie von schwedischen Metalbands wie „Tungsten“. Aber auch aus anderen Ländern waren Musiker in die Kneippstadt gekommen und auch das Publikum war international.

