Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Erlebe das Forest-Metal-Festival: Internationale Bands rocken Bad Wörishofen!

Bad Wörishofen

Wörishofen statt Wacken! Metal-Festival im Unterallgäu

Bands aus Chile, Schweden, Italien, Frankreich und Deutschland locken Besucher an, die Bad Wörishofen mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen.
Von Ulla Gutmann
    • |
    • |
    • |
    Die schwedische Band Tungsten beim Auftritt. Echte Metal Musiker lassen die langen Haare fliegen!
    Die schwedische Band Tungsten beim Auftritt. Echte Metal Musiker lassen die langen Haare fliegen! Foto: Ulla Gutmann

    Wer an Bad Wörishofen denkt, hat Pfarrer Kneipp mit seiner Heilmethode im Kopf oder Kurkonzerte und den Kurpark. Wer an Schweden denkt, assoziiert damit vielleicht Pippi Langstrumpf oder Abba. Doch wer beim Forest-Metal-Festival dabei war, hat eine ganz neue Seite kennengelernt: auf dem Gelände des Reitvereins gab es harte Gitarrenklänge und viel Energie von schwedischen Metalbands wie „Tungsten“. Aber auch aus anderen Ländern waren Musiker in die Kneippstadt gekommen und auch das Publikum war international. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden