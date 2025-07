„(R)Auszeit für alle“ bei der Gesundheitswoche

Meditation, Gehirntraining, Bauchtanz und Beckenboden, Aquafitness und Yoga mit Alpakas – die Themen sind vielfältig bei der Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee. Vom 12. bis 20. Juli stellen regionale Veranstalterinnen und Veranstalter in den vier Allgäuer Landkreisen und den kreisfreien Städten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Auch in diesem Jahr stehen die fünf Säulen Kneipps – Bewegung, Wasser, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung – im Mittelpunkt. Zudem rücken die Verantwortlichen wieder die Frauengesundheit in den Fokus. Organisiert wird die Gesundheitswoche von den „Gesundheitsregionen plus“ Unterallgäu-Memmingen, Oberallgäu-Kempten und Landkreis Lindau (Bodensee) sowie von der Stadt Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu.

Unter dem Motto „(R)Auszeit für alle“ wollen die Organisatoren Jung und Alt motivieren, sich mit körperlicher und geistiger Gesundheit, Bewegung und Ernährung auseinanderzusetzen und örtliche Angebote auszuprobieren. Den Veranstaltungskalender, die Möglichkeit Veranstaltungen zu melden und weitere Informationen rund um die Gesundheitswoche gibt es im Internet unter: www.allgaeuer-gesundheitswoche.de. (mz)