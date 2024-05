Bad Wörishofen

Nach SEK-Einsatz in Bad Wörishofen: Entscheidung über U-Haft gefallen

Die Polizei hat mit einem Sondereinsatzkommando in Bad Wörishofen nach Chemikalien gesucht.

Plus Das Sondereinsatzkommando der Polizei und Experten für Gefahrstoffe stellten in Bad Wörishofen Chemikalien sicher, aus denen man Sprengstoff mischen könnte.

Von Markus Heinrich

Mit dem Sondereinsatzkommando SEK und einer Expertengruppe für Gefahrstoffe hat die Polizei am Donnerstag nach verdächtigen Chemikalien in Bad Wörishofen gesucht. Gefunden wurden gut ein Dutzend Liter Säure. Ein Mann wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Nun ist die Entscheidung über Untersuchungshaft gefallen. Eine andere wichtige Frage bleibt aber weiter offen.

Den Durchsuchungen vorausgegangen waren Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Die Polizei erhielt demnach bereits im Januar 2024 Hinweise darauf, dass ein 55 Jahre alter Mann bestimmte Stoffe gekauft habe. Diese seien für sich genommen ganz legal erhältlich, so die Polizei. Allerdings sei bekannt, dass die fraglichen Substanzen bei der Zusammensetzung mit anderen Stoffen zur Herstellung explosionsgefährlicher Stoffe geeignet sind. Der Einsatz dauerte bis weit in den Nachmittag hinein. Man sei akribisch vorgegangen, sagte dazu Polizeisprecher Holger Stabik am Freitag.

