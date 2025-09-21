Wie gut ist die Obsternte heuer im Unterallgäu?

Herr Orf, wie geht es Ihnen und wobei stören wir gerade?

Markus Orf: Mir geht es gut, danke. Tatsächlich war ich gerade mit einem Artikel über „Aktuelles aus dem Bayerischen Streuobstpakt“ beschäftigt. Dabei habe ich Material entdeckt, mit dem Streuobstpfleger im Unterallgäu und ich Werbung für das Thema Streuobst machen können, zum Beispiel beim Illerbeurer Herbst am 27. und 28. September im Freilichtmuseum Illerbeuren.

Mostereien der Gartenbauvereine klagen, dass nur wenige Leute Mostobst bringen. Ist die Obsternte in diesem Jahr so schlecht?

Orf: Punktuell ist die Ernte ganz okay, manche Bäume tragen ganz gut, bei anderen ist es eher mau. Ich habe selbst auch Obstbäume im Garten, da sind die späten Apfel- und Birnensorten heuer ein Totalausfall.

Ist ein schlechtes Obstjahr wie heuer ganz normal?

Orf: Es ist ja nicht generell schlecht. Bei Wein und Beeren zum Beispiel hatten wir in diesem Sommer eine sehr gute Ernte, und in anderen Regionen sieht es auch bei Äpfeln und Birnen besser aus. Aber es kommt immer mal wieder vor, dass sich die Obstbäume nach einem Jahr mit vielen Früchten in der nächsten Saison erholen müssen.

Welche Gründe gibt es für die schlechte Ernte?

Orf: Es sind einfach die Wetterbedingungen, die in der Region nicht gepasst haben. Aber ob es Trockenheit, Regen oder Frost waren, ist schwierig zu sagen. Bei mir kam auch noch Hagel dazu, der die Früchte beschädigt hat. Dann kann man das Obst nicht mehr einlagern und höchstens noch zum Mosten bringen.

Was ist Ihr Lieblingsobst und genießen Sie es direkt vom Baum, als Saft, auf dem Kuchen oder als Marmelade?

Orf: Ich genieße täglich das Obst aus meinem Garten und von meiner Streuobstwiese. Die erste Obstration gibt es im Müsli beim Frühstück, und dann bereite ich meine Obstdose für den Tag vor. Darin befinden sich das ganze Jahr über Äpfel, die müssen aber geschnitten sein, und, je nach Saison, Birnen, Weintrauben, Beerenkiwis, Erdbeeren und Himbeeren, aber auch mal Exoten wie Physalis. Und das alles aus dem eigenen Garten. Aber Äpfel müssen jeden Tag sein! Am Abend gibt's manchmal noch ein Apfelbier. Das ist Apfelsaft und Bier, gemischt wie Radler. Das schmeckt lecker und ist gesünder als Radler.