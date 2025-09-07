„Noch nie gesehen“: Esel-Zwillinge Minni und Michl im Unterallgäu gelten als Sensation

Für die einen sind sie einfach nur süß. Andere sprechen gar von einer tierischen Sensation: Die Geburt von Esel-Zwillingen bei Familie Stiegeler in Westerheim (Kreis Unterallgäu) versetzt die Fachwelt in Staunen. Die Fohlen „Minni“ und „Michl“ erblickten vor wenigen Wochen innerhalb von kurzer Zeit das Licht der Welt - und gedeihen unter den Augen von Eselsmama Paula seither prächtig.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis