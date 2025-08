Autofahrer würgt Kontrahenten auf der A96 bei Bad Wörishofen

Auf der A96 bei Bad Wörishofen gingen am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer aufeinander los. Beide hatten zuvor auf dem Standstreifen gehalten.

Der 45-Jährige und der 54-Jährige seien mit ihren Autos in Fahrrichtung Lindau unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Der Jüngere wollte das Auto des Älteren einscheren lassen, was dieser aber nicht tat. „Dies erboste den 45-jährigen Mann offenbar derart, dass er daraufhin auf dem Standstreifen hielt“, so die Polizei. Auch der zweite Fahrer hielt an. Der 45-Jährige sei dann ausgestiegen und habe gegen die Fahrzeugscheibe des anderen Wagens geschlagen. Beide Autofahrer gingen dann aufeinander los, der 45-Jährige habe seinen Kontrahenten bei der Auseinandersetzung auch noch gewürgt, berichtete die Polizei. Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Zeuge rief die Polizei. Diese leitete gegen beide Männer Verfahren wegen Körperverletzung ein. (mz)