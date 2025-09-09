Icon Menü
Mindelheim

Eskalation auf einer Party: Junge Frau pinkelt wild und beißt einen anderen Gast

Eine Frau ist angeklagt, auf einer Party in Mindelheim zwei Menschen angegriffen zu haben. Sie selbst hat den Abend ganz anders erlebt.
Von Melanie Lippl
    Offenbar hatte die junge Frau fast zwei Promille Alkohol im Blut.
    Offenbar hatte die junge Frau fast zwei Promille Alkohol im Blut. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

    Man könnte sie für die Staatsanwältin halten, säße sie nicht auf der „falschen“ Seite im Gerichtssaal, neben ihrem Verteidiger: Die 25 Jahre alte Angeklagte trägt eine weiße Bluse und eine elegante Hose, und die Taten, die man ihr vorwirft, scheinen auf den ersten Blick so gar nicht zu ihrer äußeren Erscheinung zu passen. Bei einer Faschingsparty nach dem Mindelheimer Narrensprung im Februar 2024 soll sie, nachdem sie wild gepinkelt hatte, einen anderen Gast gebissen sowie eine Security-Mitarbeiterin getreten haben. Offenbar hatte die Angeklagte an jenem Abend fast zwei Promille Alkohol im Blut.

