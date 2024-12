Aktion Hoffnung dankt ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen

Die jährlichen Adventsfeiern nutzte Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, um für den Einsatz zu danken. „Ohne Sie und Ihre Unterstützung wäre es der Aktion Hoffnung nicht möglich, Entwicklungsprojekte in dem Umfang zu fördern und so viele Aktionen durchzuführen. Sie sind es, die uns in der täglichen Arbeit zur Seite stehen, egal ob es sich um die Verpackung von Hilfsgütern oder die Vorbereitung von Faschings- und Trachtenmärkten handelt“, dankt Müller den rund 200 ehrenamtlichen Sortierfrauen. Ein weiteres herausragendes Engagement leisten die ehrenamtlichen Shop-Mitarbeiterinnen. Viele von Ihnen sind seit vielen Jahren dabei und helfen teilweise täglich mit, um die zahlreichen Verkaufsaktionen im Secondhand-Modeshop in Ettringen durchführen zu können. Die 30 Frauen haben im Jahr 2024 rund 2.800 Stunden für den Shop geleistet.

