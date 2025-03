Angelausflug endet in der Ausnüchterungszelle der Polizei

So hat er sich das vermutlich nicht vorgestellt: Ein Angelausflug in Ettringen bis in die frühen Morgenstunden endete für einen 20-Jährigen in der Ausnüchterungszelle. Laut Polizeibericht beschädigte der junge Mann die Ausrüstung seiner Begleiter, „was wohl auf seine Alkoholisierung zurückzuführen sein dürfte“. Zum Ausnüchtern brachte ihn die Polizei in ihre Zelle auf die Dienststelle nach Bad Wörishofen. Diese durfte er in nüchternem Zustand wieder verlassen. (mz)

