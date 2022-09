Aufatmen in Ettringen: KULTur.gut nimmt endlich wieder Fahrt auf

Nach der Corona-Zwangspause beginnt jetzt der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe vom 7. bis 9. Oktober. Dafür wird der Gesamterlös in diesem Jahr gespendet.

Im Eine Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung, der Engel-Apotheke in Ettringen und den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen startet am kommenden Montag, 12. September, der Kartenvorverkauf für KULTur.gut 2022. Vom 7. bis 9. Oktober erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, alle Erlöse aus der Veranstaltungsreihe kommen geflüchteten Menschen in der Türkei zugute.

Nach zweijähriger Pause startet KULTur.gut in Ettringen am Freitag, 7. Oktober

Mit einem ganz besonderen Konzert startet nach zweijähriger Pause am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr die Veranstaltungsreihe KULTur.gut 2022. „Tom & Flo“ aus Aichach traten zu Beginn ihrer Karriere als Straßenmusiker auf und haben sich zu einem Geheimtipp auf kleinen und mittelgroßen Bühnen in der Region entwickelt. Auf den Auftritt dürfen alle Besucherinnen und Besucher gespannt sein, so die Veranstalter

Gute Bekannte kommen am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr zu KULTur.gut: Das A-cappella-Quintett „Vox Orange“ feiert mit ihrem aktuellen Programm ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum nach.

Zum Abschluss von KULTur.gut 2022 sind am Sonntag, 9. Oktober, ab 14 Uhr alle kleinen Gäste zu einem lustigen Zaubernachmittag mit dem Kinderzauberer „Magic Martin“ eingeladen.

Die Aktion Hoffnung unterstützt in diesem Jahr besonders die Arbeit im EVRIM-Zentrum in Istanbul in der Türkei. Der Projektpartner vor Ort ist die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos; mit Pater Simon Härting stammt der Ansprechpartner aus dem Bistum Augsburg. Geflüchtete junge Menschen bekommen in der Türkei zwar Arbeit und eine Wohnung, haben aber keinen Zugang zu Schulen oder Ausbildungsmöglichkeiten.

Die meisten Flüchtlinge wollen nicht im Land bleiben; die Genehmigung zur Ausreise kann bis zu acht Jahren dauern. Im Zentrum werden derzeit 380 junge Menschen begleitet.

Durch soziale und pastorale Angebote wird versucht, der Einsamkeit und damit verbundenen Problemen entgegenzuwirken. „Wir haben uns entschieden, dieses Projekt mit den Erlösen aus KULTur.gut zu unterstützen. Kinder und Jugendliche, die unsere Hilfe notwendig haben, sollen eine Zukunft bekommen“, laden die Organisatoren von Aktion Hoffnung und Gemeinde Ettringen ein.

Karten sind bei der Aktion Hoffnung, der Engel-Apotheke in Ettringen sowie den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/9913-75 und Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/3503-5 erhältlich. Alle Veranstaltungen finden auf Gut Ostettringen, Augsburger Straße 40 in Ettringen statt.