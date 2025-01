Auto überschlägt sich bei Ettringen: 59-Jährige leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine 59-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße bei Ettringen. Laut Polizei war die 59-jährige Unfallverursacherin auf der Kreisstraße MN9 aus Richtung Ettringen unterwegs und wollte dann auf die Staatsstraße 2015 auffahren. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache touchierte sie ein Verkehrsschild und fuhr daraufhin über die Staatsstraße in den Graben. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Die 59-Jährige konnte durch die Ersthelfer vor Ort aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde lediglich leicht verletzt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mz)

