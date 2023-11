Auto überschlägt sich in Ettringen: Fahrer leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein 43-jähriger Autofahrer, dessen Auto sich zwischen Forsthofen und Höfen überschlagen hat. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Das hätte schlimmer ausgehen können: Mit leichten Verletzungen wurde ein 43-jähriger Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht, dessen Auto sich überschlagen hat. Laut Polizei war der 43-Jährige am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2027 zwischen Forsthofen und Höfen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts ins Bankett geriet. Die Polizei geht davon aus, dass er offenbar das Steuer verriss und sein Auto dadurch ins Schleudern geriet. Der Pkw schleuderte nach links über die Straße in eine Wiese, wo er sich überschlug und auf der linken Fahrzeugseite liegenblieb. Sein Auto hat nur noch Schrottwert. (mz)