Autoposer greifen einen Mann an

Rund zehn bis zwölf so genannte Autoposer trafen sich in der Nacht auf Samstag an der Kreissstraße zwischen Ettringen und Lamerdingen. Dabei war ein getunter BMW im Einsatz, dessen Auspuffanlage und Motor laut Polizei nicht den gesetzlichen Normen entsprachen. Mehrfach wurde der Wagen sehr laut beschleunigt. Der Lärm mitten in der Nacht rief einen 50-jährigen Anwohner aus Ettringen auf den Plan. Dieser stellte die Gruppe zur Rede, wurde dann aber von den unbekannten Männern aus der Gruppe geschlagen, geschubst und beleidigt, als er ein Foto vom Tatfahrzeug, einem BMW, machen wollte. Die Autoposer versuchten auch, dem Mann sein Handy zu entreißen und zu dieses zu beschädigen. Die Autoposer entfernten sofort die Kennzeichen von dem Wagen, die mit Klettband angebracht waren. Der BMW-Fahrer floh in Richtung Lamerdingen. Nachdem es dem 50-Jährigen gelang, die Polizei zu verständigen, flohen auch alle anderen Autoposer. Wer kennt den getunten BMW mit dem großen Heckflügel? Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall, welche insbesondere Angaben zu dem BMW machen können. Es handelt sich offenbar um ein dunkles Modell der Baureihe M4. Auffällig ist der überdimensionierte Heckflügel. Vom Kennzeichen ist nur OAL für Ostallgäu bekannt. Auch in den Nächsten zuvor haben offenbar schon Autoposer-Treffen zwischen Ettringen und Lamerdingen stattgefunden. Auch hierfür werden Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

