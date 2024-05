Ettringen

18:00 Uhr

Begleitung bis zum Tod: Jugendlichen in Ettringen ein emotionales Thema nahegebracht

Plus Spricht man mit Jugendlichen in der Schule über Hospiz und Tod - und wenn ja: wie? In Ettringen hat man den Versuch gemacht.

Von Helmut Bader

Themen wie Hospiz, Palliativstation oder Tod sind nicht gerade Themen, die man an einem Vormittag an einer Mittelschule vermuten würde. Im Religionsunterricht der Albert-Schweitzer-Schule in Ettringen stand dieses emotionale Thema dennoch auf dem Plan der 9. Klasse von Lehrer Sebastian Koch. Es weckte bei den Schülerinnen und Schülern sowohl Interesse, hinterließ aber auch ernste Nachdenklichkeit.

Eingeladen hatte Sebastian Koch dazu Alfons Bauer von Hospizverein St. Elisabeth in Memmingen. Dieser war früher selbst Mittelschullehrer, ließ sich inzwischen aber zum Hospizbegleiter ausbilden und ist dort jetzt für diesen Verein im Unterallgäu tätig. Zunächst erklärte er zur Geschichte der Hospizbewegung, dass die ersten Hospize bereits von christlichen Orden in Rom und Jerusalem gegründet wurden. Die moderne Hospizbewegung habe ihren Ursprung in der Krankenschwester, Ärztin und Sozialarbeiterin Cicely Sanders, die 1967 in London das St.-Christopher´s- Hospice gründete. Seit knapp 40 Jahren konnte sich der Hospizgedanke auch in Deutschland etablieren.

