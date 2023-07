Beim Ettringer Reservistenmarsch geht es um Spaß und Miteinander

Die Reservistenkameradschaft Ettringen lädt zum Marsch. Die Vereine machen gerne mit. Was die Zuschauer und die Teilnehmer erwartet und wo man sich anmelden kann.

Wenn die Reservistenkameradschaft (RK) Ettringen zum Reservistenmarsch lädt, dann ist dieser Aufruf eigentlich Makulatur. Denn längst ist diese spielerisch-sportliche Herausforderung fest im Veranstaltungskalender vieler Kameradschaften, aber auch der Vereinswelt verankert. So dürfen die Ettringer Reservisten um ihren Vorsitzenden Gerd Timmler wohl auch zur neunten Auflage des beliebten Marsches am Samstag, 22. Juli, mit vielen Anmeldungen rechnen.

Sport und Spaß: Ettringer Vereine beteiligen sich beim Reservistenmarsch

Was sich zwischenzeitlich aus dem einstigen Orientierungsmarsch, der in den Anfängen zusammen mit der Flugabwehrraketenstaffel Penzing organisiert und durchgeführt worden war, entwickelt hat, kann sich auch wirklich sehen lassen. Zwar hat auch der Ettringer Reservistenmarsch einen militärischen Grundton, doch stehen Spaß und das Miteinander absolut im Vordergrund. So lassen sich denn auch die Anforderungen, die im Rahmen des Marsches gestellt werden, spielerisch meistern.

Insgesamt gilt es, rund sieben Kilometer zu marschieren, unterbrochen von einzelnen Stationen, für die es Geschick, Zielsicherheit und Genauigkeit braucht. Was sich die Reservisten für die neunte Auflage ausgedacht haben, will Gerd Timmler jedoch noch nicht verraten. Nur soviel: „Es wird großen Spaß bereiten!“, zeigt er sich überzeugt. Damit erklärt sich, warum auch immer mehr Familien am Ettringer Reservistenmarsch teilnehmen. „Zwischenzeitlich nehmen alle Altersklassen teil“, freut sich der Vorsitzende. Dann beweisen etwa Opa und Enkel gemeinsam, was sportlerisch in ihnen steckt. Belohnt wird dieses Generationen-Zusammenspiel in vielerlei Hinsicht. Zum einen durch die Gemeinschaft, durch die Dynamik, die dann entsteht, wenn alle das gleiche Ziel verfolgen. Zum anderen locken Ehre und Urkunde. „Der jüngste Teilnehmer bekommt einen Pokal“, verrät Timmler.

Hier kann man sich für den Ettringer Reservistenmarsch anmelden

Immer dabei beim Ettringer Reservistenmarsch ist die Vereinswelt, mittlerweile längst über die Ettringer Ortsgrenze hinaus. Wobei, das möchte Gerd Timmler betonen, die Mitgliedschaft in einem Verein nicht zwingend ist. Vielmehr richtet sich der Marsch an alle Spiel- und Sportbegeisterten, unabhängig von Organisation oder Verein. Die Teilnehmerzahl ist auch im Rahmen des neunten Marsches unbegrenzt, angetreten wird in kleinen Gruppen von drei bis fünf Personen. Der Start ist zwischen 9 und 10 Uhr, jedoch empfiehlt Gerd Timmler allen Mitwirkenden, eher früher zu kommen.

So kann nicht nur pünktlich gestartet, sondern auch im Anschluss pünktlich miteinander gefeiert werden. Denn auch dieses Jahr lockt im Anschluss ein zünftiges Beisammensein auf der Terrasse des TSV-Heims in Ettringen (Sportpark 7), das auch Ausgangspunkt des Marsches ist. Dort findet denn auch die Ehrung der Sieger statt, bevor Grillwurst und Getränke gereicht werden.

Eine Anmeldung ist möglich bei Hans Sontheimer (0174/3384710), beim Vorsitzenden Gerd Timmler (0172/9311557) oder bei Thomas Stammel (0151/25190914). Anmeldeschluss ist Sonntag, 17. Juli. Eine Startgebühr wird nicht erhoben.